Названа дата проведения очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Оно запланировано на 21 мая.
Названа дата проведения очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Оно запланировано на 21 мая.
Дата: 2021/05/16 20:56
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Об этом сообщает Минобороны России
Ведется расследование
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