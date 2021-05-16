Обнародован прогноз погоды на 17 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем — 25-30 градусов тепла, в Баку ночью — 17-19, днем — 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем — 40-45%.

17 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 30-35, в горах ночью — 11-16, днем — 20-25 градусов тепла.

Minval.az