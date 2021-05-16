«С 1987 года, когда в Азербайджане впервые была выявлена ВИЧ-инфекция, и по май 2021 года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом были подтверждены факты заражения ВИЧ-инфекцией, официально взяты на учет 7449 человек с ВИЧ».

Сообщается, что 5198 из них (69,8%) мужчины и 2251 (30,2%) — женщины, передает Министерство здравоохранения.

Число находящихся на стадии СПИДа составляет 1889 человек, а число граждан, умерших от ВИЧ-инфекции, — 1119 человек.

С 08.11.2006 года к антиретровирусной терапии были привлечены 6627 человек, лечение 211 из них было начато в течение первых 4 месяцев 2021 года.

Minval.az