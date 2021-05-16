Если в Азербайджане будет ускорена вакцинация от COVID-19 и уровень инфицирования коронавирусом начнет снижаться, можно будет пойти на определенное смягчение карантина, в том числе рассмотреть возможность отмены обязательного ношения масок на открытом воздухе в летний период, сказал Trend депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев.

По его словам, уровень инфицирования коронавирусом в Азербайджане снижается.

«В то же время идет процесс вакцинации. Считаю, что необходимо принять меры для ее ускорения. Общее число вакцинированных и зараженных коронавирусом в Азербайджане с начала пандемии находится в пределах двух миллионов. Это не дает основания для смягчения карантинного режима. Если вакцину получит хотя бы 40 процентов населения, то можно будет думать об ослаблении карантина. Карантинный режим можно ослабить в регионах. Что касается Баку, то он густонаселен, и случаев заражений пока много. Но в целом уровень инфицирования снижается, что даст возможность в определенной степени пойти на смягчение карантина: в частности, разрешить летом не носить маски на открытом воздухе. Но другие меры карантина пока должны соблюдаться», — считает Гулиев.

Minval.az