Российская авиакомпания Nordwind намерена возобновить полеты из четырех городов в Баку до конца мая.

Как сообщает официальный рейс авиакомпании, рейс Санкт-Петербург-Баку откроется 18 мая (вторник). В дальнейшем рейсы по этому маршруту будут выполняться по пятницам.

С 19 мая Nordwind открывает прямые рейсы по маршруту Нижний Новгород-Баку (среда, затем четверг) и Казань-Баку (среда, затем понедельник), а с 20 мая — Ростов-Баку.

«В связи с изменением эпидемиологической ситуации и восстановлением международного авиасообщения, частота полетов в столицу Азербайджана может быть увеличена», — отметили в авиакомпании.

Minval.az