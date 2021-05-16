Скончался участник Отечественной войны Ниязи Гюндуз оглы Ибрагимли.

Ниязи Ибрагимли 1993 г.р. скончался 14 мая, сообщает Report.

После Второй Карабахской войны в связи с возникшими проблемами с сердцем он проходил лечение. 14 мая у Н.Ибрагимли вновь появились боли в сердце, он был госпитализирован. Однако, несмотря на усилия врачей спасти жизнь Н.Ибрагимли не удалось.

Отметим, что с началом Отечественной войны Ниязи Ибрагимли добровольно вступил в ряды армии.

Н.Ибрагимли был женат, у него остался ребенок.

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