Сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных территориях.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции на территории, именуемой Учтепе Ходжавендского района, на оставленных противником военных позициях были обнаружены 4 пулемета различного калибра, 1 противотанковый гранатомет, 5 ручных гранат, 17 магазинов к автоматам и 600 патронов.

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