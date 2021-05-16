Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Азербайджана в иностранной и местной валюте на уровне «BB+», повысив прогноз по рейтингу с «отрицательного» до «стабильного».

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и местной валюте страны утвержден на уровне «B», сообщает АПА со ссылкой на Fitch.

Сила рейтинга сохранилась на фоне пандемии COVID-19 и в настоящее время поддерживается новым высоким прогнозом Fitch по стоимости нефти. Риск того, что новая волна COVID-19 или возобновление военного конфликта в Нагорном Карабахе негативно отразятся на суверенных финансовых буферах, снизился с ноября.

Minval.az