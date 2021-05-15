Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный южный ветер.

Так, на Абшеронском полуострове ночью — 15-20, днем — 26-31, в Баку — ночью 18-20, днем — 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80 градусов, днем — 40-45 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный.

Ночью — 15-20, днем — 30-35, в горах ночью — 10-15, днем — 21-26 градусов тепла.

Minval.az