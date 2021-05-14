Государственная пограничная служба (ГПС) прокомментировала недавние события на азербайджано-армянской границе.

В пресс-службе ГПС в ответ на запрос АПА сообщили, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана, на государственной границе с Арменией продолжает создаваться необходимая инфраструктура пограничной обороны и безопасности.

«На днях министерство иностранных дел опубликовало официальную позицию по событиям в этом направлении. Сейчас же ведутся обсуждения с участием представителей азербайджанской и армянской госпогранслужб», — сказано в сообщении.

Отметим, что размещение азербайджанских военнослужащих у озера Гарагёль в Лачинском районе на границе с Арменией вызвало обеспокоенность у армянской стороны.

Minval.az