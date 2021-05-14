14 мая президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Афганистана поздравил президента и народ Азербайджана с праздником Рамазан.

Как сообщили в пресс-службе президента, президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Афганистана за внимание и поздравления и, в свою очередь, поздравил Мохаммада Ашрафа Гани и афганский народ с праздником Рамазан.

Президент Афганистана еще раз поблагодарил главу государства за поддержку, оказываемую его стране Азербайджаном. Президент Азербайджана еще раз поблагодарил Мохаммада Ашрафа Гани за поддержку Афганистаном Азербайджана во время армяно-азербайджанской войны.

В ходе беседы главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Афганистаном и выразили уверенность, что двусторонние отношения будут и дальше укрепляться.

Minval.az