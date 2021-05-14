Украина в январе-апреле уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья на 16,2% (на 72,74 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 377,38 тыс. тонн.

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, за четыре месяца импортировано сырья на 142,6 млн долларов США, что на 18,4% меньше, чем в январе-апреле 2020 года (174,78 млн долларов США).

Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс. тонн нефти в Румынию на 27,13 млн долларов США. Этот объем соответствует приобретенному международным трейдером Trafigura азербайджанскому ресурсу у АО «Укртранснафта», который последнее купило весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи, информирует Report.

Предполагается, что Trafigura в марте экспортировала приобретенную у «Укртранснафты» и хранившуюся на ее мощностях азербайджанскую нефть в Румынию по морю. Таможенная декларация была закрыта в самом начале апреля.

В январе-апреле 2020 года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Minval.az