По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в рамках работ, проводимых в сфере повышения боевой готовности и дальнейшего улучшения социально-бытовых условий личного состава Азербайджанской Армии, побывал в воинских частях, находящихся на освобожденных территориях.

Как сообщает Минобороны, министр обороны Закир Гасанов проверил обеспечение подразделений и уровень боеготовности личного состава, а также поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

Minval.az