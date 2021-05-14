​В Азербайджане ожидается утверждение Национальной стратегии по информационной и кибербезопасности на 2021-2025 годы, сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно информации, в плане мероприятий по реализации указанной стратегии нашли свое отражение положения, связанные с совершенствованием законодательства в этой сфере.

Отметим, стратегия разработана на основе международного опыта и с этой целью полностью изучен опыт Европы и других стран.

В стратегии нашли свое отражение возможные кибератаки против Азербайджана, меры по их предотвращению, осуществление мер кибербезопасности в критической инфраструктуре, обеспечение подготовки кадров и многие другие вопросы.

Minval.az