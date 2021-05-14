Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил одно из подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных на освобожденных территориях.
Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, Министр обороны осмотрел многофункциональные радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства, несущие боевое дежурство на местности.
Министр обороны дал соответствующие поручения по поддержанию высокого уровня боеспособности, более надежной защите воздушного пространства, качественной организации и ведению боевого дежурства.