Житель Шабранского района 20-летний Илькин Гусейнов пропал без вести в Баку.

Об этом Report сообщил его отец, житель Шабранского района Салех Мирсафтар оглу Гусейнов.

По его словам, Илькин выехал из Баку в Шабранский район, впоследствии связаться с ним не удалось:

«Илькин 11 мая этого года позвонил домой при выезде из «Шамахинки». А после 15:40 связь с ним пропала. Его рост 165 сантиметров. Мой сын в Баку последние дни работал официантом в одном из ресторанов».

С.Гусейнов обратился в Шабранское районное отделение полиции в связи с пропажей сына. Он просит всех, кто видел его сына, позвонить по номеру 050 479 11 08 или на горячую линию Министерства внутренних дел «102».

Отметим, что И.Гусейнов 2001 года рождения является студентом Азербайджанского технического университета.

Minval.az