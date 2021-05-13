Армянским политическим и военным кругам рекомендуется не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не усугублять необоснованно ситуацию в регионе, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничные войска с улучшением погодных условий дислоцируются на позициях Азербайджана в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически», — подчеркивает ведомство.Меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, напоминает МИД АР: «С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами».

«Удивительно, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Считаем неприемлемыми попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении», — отмечает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

По данным министерства, с 12 мая в указанный район направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, на месте ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.

«Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не усугублять необоснованно ситуацию в регионе», — заявляет МИД, подчеркивая, что подобные случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон.Со своей стороны, Азербайджан привержен разрешению напряженности в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги, заключает министерство.