Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым напряженность на границе Азербайджана и Армении, сообщает российский МИД.

В ходе телефонных переговоров стороны заявили о необходимости строго соблюдать режим прекращения огня и выполнять другие положения совместных заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.

Лавров и Байрамов подтвердили намерение содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе.

Согласно информации МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.

Стороны подчеркнули важность урегулирования любой напряженности политическими и дипломатическими средствами.

Министры подчеркнули необходимость выполнения трехсторонних заявлений для обеспечения мира в регионе.

Minval.az