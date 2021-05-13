В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1427 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в четверг, 13 мая.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 16 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 328668 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 31198 человек благополучно прошли лечение, 4742 пациента клиник скончались.

Лечение 12728 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3360900 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7733 — за минувшие сутки.

Minval.az