Беларусь в январе-марте 2021 года импортировала нефти на $1 млрд 575 млн, сообщает «Интерфакс».

При этом, в отчетный период импорт нефти из Азербайджана составил на $131 млн, из России — на $1 млрд 444 млн.

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура ГНКАР) с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. В январе-марте 2021 года Socar Trading поставила в Беларусь четыре партии азербайджанской нефти общим объемом 360,1 тыс. тонн.

SOCAR Trading в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну «Белнефтехим».

Как сообщалось, SOCAR Trading с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. SOCAR Trading в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну «Белнефтехим».

В целом за 2020 год SOCAR поставила Белнефтехиму около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное — неазербайджанской нефти.

Minval.az