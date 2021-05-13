«Сегодня мы совершаем праздничный намаз в Шуше, на нашей священной земле. Это очень большое историческое событие».

Об этом заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли на церемонии праздничной молитвы в мечети Юхары Гевхарага в Шуше.

«Наши сны стали явью. Эти чувства невозможно выразить. В Шуше уже начались строительные работы, и в Шушу вернулись ее истинные хозяева. Азербайджанский народ доброжелателен к представителям различных религий, проживающим на его территории», — добавил он (цитата по Report).

Minval.az