«Благодаря исследованиям, которые были проведены в российских архивах азербайджанским историком Ильгамом Аббасовым, были установлены личности 16 бойцов Красной армии, которые погибли весной 1945 года в окрестностях города Айдовшчины и захоронены в братской могиле вместе с другими участниками Словенского антифашистского сопротивления», — заявила Захарова