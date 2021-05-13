На музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше были показаны кадры с участием Гейдара Алиева. Данное видео растрогало президента Азербайджана Ильхама Алиева.
На музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше были показаны кадры с участием Гейдара Алиева. Данное видео растрогало президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Дата: 2021/05/13 18:08
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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