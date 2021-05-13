13 мая в поселке Рамана семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС предоставлено 50 квартир, говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Выступая на церемонии, заместитель председателя Агентства социальных услуг при министерстве Заур Ибрагимов отметил, что в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 11 тысяч квартир, в том числе в нынешнем году — до трех тысяч квартир и частных домов.

«Помимо переданных сегодня 50 квартир, в этом году семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и приравненным к ним гражданам предоставлено 420 квартир. Всего до настоящего времени лицам этих категорий передано 9 620 квартир и частных домов. До конца года в районах республики для семей шехидов и инвалидов войны будет построено 450 частных домов», — сказал Ибрагимов.

Он отметил, что социальная защита уязвимых групп населения находится в центре внимания государства, и масштабы программы по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны расширяются с каждым годом.

Получившие жилье граждане выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленные внимание и заботу.

Minval.az