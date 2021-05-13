Фонд YAŞAT откроет счета в банке на имена трех новорожденных детей шехидов, говорится в сообщении фонда.

Фонд YAŞAT профинансировал расходы, связанные с рождением в городе Физули дочери Нурай шехида Герая Солтанова, рождением в Баку сына Араза шехида Азада Аббасова и в Мингячевире — сына Мамедхалила шехида Магомеда Османова.

Матерям новорожденных выплачены пособия в размере 1000 манатов. Кроме того, на имя детей в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов.

На эти средства регулярно будут начисляться проценты, и дети шехидов смогут снять всю сумму со своего счета по достижении 18-летнего возраста.

Согласно договору, заключенному между банком и матерью ребенка, в некоторых случаях она может обналичить эти средства раньше установленного срока. Также можно конвертировать эти деньги в любую валюту.

Minval.az