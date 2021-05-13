Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции задержаны еще пятеро лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Как говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, около 6 часов утра 13 мая 5 человек попытались проникнуть с территории села Гаджимамедли на освобожденную территорию Агдамского района с целью выпаса мелкого рогатого скота.

Указанные лица были задержаны, в отношении них применены меры административного взыскания.

Minval.az