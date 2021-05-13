Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) совместно с правительством страны рассматривают возможность тестирования IATA Travel Pass — универсальной платформы, разработанной Международной Ассоциацией Воздушного транспорта (IATA), говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

IATA Travel Pass – мобильное приложение для проверки и аутентификации данных пассажира, всех национальных правил, касающихся требований к путешествиям. Мобильное приложение позволит контролировать и проверять поток необходимой информации о тестировании и вакцинации при сотрудничестве между правительствами, авиакомпаниями, лабораториями и самими путешественниками.

На совещании, проведенном в формате видеоконференции и посвященном данному вопросу, приняли участие помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, руководство Национального авиаперевозчика Азербайджана и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

На встрече было отмечено, что внедрение мобильного приложения будет способствовать безопасному открытию границ и восстановлению авиационного пассажиропотока к показателям до пандемии COVID-19.

«Мы успешно сотрудничаем с Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта на протяжении многих лет. Внедрение таких цифровых разработок, как IATA Travel Pass упрощает процедуры проверки и минимизирует риски распространения коронавирусной инфекции. Мы благодарим IATA, что оказались в числе первых авиакомпаний, которая станет применять данное решение», — отметил президент «Азербайджанских Авиалиний» Джахангир Аскеров.

«Мы гордимся сотрудничеством с правительством и национальным перевозчиком Азербайджана в рамках тестового внедрения приложения IATA Travel Pass. В процессе тестирования мы надеемся продемонстрировать, что подобные цифровые решения являются ключом к безопасному возобновлению международных авиаперелетов во время пандемии. Правительство Азербайджана помогает нам показать, что получение такого проездного на границе может принести пользу как самим пассажирам, так и авиакомпаниям, а также правительству страны», — отметил Ник Карин, старший вице-президент IATA по аэропортам, безопасности, пассажирским и грузовым перевозкам.

Более подробную информацию о том, как работает данное мобильное приложение, можно получить в видеоролике:



В настоящее время авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» выполняет специальные рейсы по наиболее востребованным направлениям. Согласно мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, все пассажиры на стойке регистрации должны предъявить справку с отрицательным результатом на COVID-19, полученным в течение 48 часов до вылета.

Minval.az