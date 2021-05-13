Глава государства Ильхам Алиев поделился в соцсети «Твиттер» своими высказываниями.
— İlham Əliyev (@azpresident) May 13, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) May 13, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) May 13, 2021
Глава государства Ильхам Алиев поделился в соцсети «Твиттер» своими высказываниями.
— İlham Əliyev (@azpresident) May 13, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) May 13, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) May 13, 2021
Дата: 2021/05/13 12:20
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Ему принадлежали особые заслуги в формировании Вооруженных сил Азербайджана и подготовке военных кадров
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«Сегодня в Шушинской мечети наши братья-шииты и сунниты молились вместе. Это символично. Иншаллах, мы будем вместе молиться как в Шуше, так и на других освобожденных территориях», — добавил он
«Мы хотели бы, чтобы была предоставлена возможность проведения церемонии похорон и траурных церемоний в соответствующем порядке. Насколько мы будем соблюдать правила Оперативного штаба, тем быстрее откроются мечети, храмы», — заявил глава УМК
Он также сообщил, что армяне во время оккупации азербайджанских земель превратили мечети в хлев