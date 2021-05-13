«Я три раза обращался в оперативный штаб при Кабинете Министров по поводу открытия мечетей. К моему обращению также отнеслись с уважением и разъяснили мне ситуацию. Наши обсуждения в связи с этим продолжаются».

Об этом сегодня после праздничного намаза в мечети Тезепир сказал председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

А.Пашазаде отметил, что также обращался в Государственный комитет по работе с религиозными структурами: «Открытие мечетей зависит и от нас. Если мы будем правильно соблюдать правила оперативного штаба, то, вероятно, и наши богослужения в мечетях будут возобновлены».

А.Пашазаде сказал, что во время пандемии мусульманские религиозные деятели посредством интернета доводили до верующих вопросы шариата: «Но сегодня желающие пожениться не могут сыграть свадьбу. Сегодня мы не можем проводить церемонию похорон, как этого нам хотелось бы. Мы хотели бы, чтобы была предоставлена возможность проведения церемонии похорон и траурных церемоний в соответствующем порядке. Насколько мы будем соблюдать правила Оперативного штаба, тем быстрее откроются мечети, храмы» (цитата по АПА).

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