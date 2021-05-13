Армяне за время оккупации азербайджанских земель уничтожили на них 64 мечети, совершив вандализм не только против народа, но и в отношении религиозных памятников.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он также сообщил, что армяне во время оккупации азербайджанских земель превратили мечети в хлев.

«Как заявил глава Азербайджанского государства, мечети на всех освобожденных территориях будут восстановлены», — сказал Пашазаде (цитата по Trend).

По его словам, армяне, используя религиозный фактор, пытаются получить помощь от других стран, поэтому необходимо продолжить борьбу с армянскими фальсификациями.

Minval.az