«Пандемия — это тоже испытание, Бог даст, мы пройдем и это испытание».

Об этом сегодня после праздничного намаза в мечети «Тезепир» сказал председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, что это второй месяц Рамазан, прошедший в условиях пандемии: «Да поможет нам Аллах положить конец пандемии. Также необходимо сделать прививку. Управление Мусульман Кавказа неоднократно обращалось в Госкомитет по работе с религиозными структурами с просьбой обратиться в оперативный штаб, чтобы в мечетях совершался намаз с соблюдением правил, введенных в связи с пандемией. Надеюсь, это тоже реализуется» (цитата по АПА).

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