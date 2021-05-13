Армяне на протяжении многих лет оккупировали азербайджанские земли. Чем больше сплотится азербайджанский народ, тем больше будет у него побед. Мы всегда должны быть вместе, потому что азербайджанский народ одержал победу благодаря единству.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, для победы были необходимы единство власти и народа и вера.

«Азербайджанский народ одержал победу в Отечественной войне благодаря единству», — сказал Пашазаде (цитата по Trend).

Он подчеркнул, что благодаря этому единству был уничтожен армянский фашизм.

Пашазаде отметил, что Азербайджан впервые отмечает праздник Рамазан как страна — победитель.

По его словам, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев войдет в историю как Победитель.

«За 44 дня под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева наша доблестная армия освободила оккупированные территории», — сказал он.

Minval.az