Московский «Спартак» и полузащитник Аяз Гулиев прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

«Со стороны Гулиева все договорённости о расторжении подписаны, со стороны клуба ещё нет», — сказал управляющий директор клуба Евгений Мележиков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

За основной состав красно-белых Гулиев не играл с ноября 2019 года. Летом 2020-го решением главного тренера Доменико Тедеско полузащитник был переведён во вторую команду. Контракт футболиста действовал до 2023 года.

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