Двадцать пять выдающихся медсестер из 18 стран были награждены медалью Флоренс Найтингейл, которая отмечает исключительное мужество и преданность жертвам вооруженного конфликта или стихийного бедствия, передает Репорт.

Этой наградой посмертно удостоена единственная женщина-шехид Отечественной войны 2020 года Араста Бахышова.

Отмечается, что с самого начала кризиса COVID-19 медсестры больше, чем когда-либо, работали на передовой, часто в сложных условиях. Некоторые стали жертвами стигмы, рожденной из-за страха перед инфекцией; другие стали жертвами самой болезни. По случаю Международного дня медсестер Комиссия по присуждению медали Флоренс Найтингейл хотела бы особо отметить исключительную преданность этих медсестер.

Получатели были назначены их национальным обществом Красного Креста или Красного Полумесяца и выбраны комиссией, состоящей из МККК, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного совета медсестер.

ОБЩЕСТВО КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА АЗЕРБАЙДЖАНА

Г-жа Араста Бахышова

Посмертная награда

Дипломированная медсестра. В частности, работала патронажной сестрой и в конфликтных ситуациях.

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