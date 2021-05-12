Мечеть в Шуше, основание которой заложил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, будет спроектирована и построена в современном архитектурном стиле.

Архитектурной основой мечети является цифра 8, которая символизирует День Победы в Азербайджане (8 ноября 2020 года). Эта фигура также олицетворяет бесконечность и вечность. Два минарета мечети должны отражать цифру 11.Это символизирует полное освобождение Шуши и Карабаха в одиннадцатый месяц.

Проект мечети, которую будет украшать купольная мозаика, выполнен при участии итальянской компании Simmetrico совместно с азербайджанскими и итальянскими архитекторами. Внешнюю часть мечети украсят геометрические узоры, использованные в минаретах древней Шушинской мечети.

Дизайн будет повторять геометрические проекции восьмерки, создавая связь между интерьером и экстерьером мечети.

Minval.az