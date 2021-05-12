12 мая в Шуше был заложен фундамент общеобразовательной школы номер 1.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии.

Глава государства заложил фундамент школы.

Minval.az