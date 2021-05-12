Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии подстанции 110/35/10 Кв в Шуше.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии подстанции 110/35/10 Кв в Шуше.
Дата: 2021/05/12 20:53
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12
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