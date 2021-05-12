На автомагистрали Баку-Газах произошло ДТП, пострадали 5 человек.

На 271-м километре автомагистрали автомобиль марки «Hunday Sonata» потерял управление и перевернулся на обочину дороги, передает АПА.

В результате аварии пять членов одной семьи получили травмы различной степени тяжести.

Трое из пострадавших, находящиеся в наиболее тяжелом состоянии Иманова Тарана Тофиг гызы (1963 г.р.), Иманов Сахавет Алиш оглу (1951 г.р.) и Иманов Эльмеддин Сахавет оглу (1983 г.р.) госпитализированы в Евлахскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

Minval.az