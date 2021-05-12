Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы Армении и Азербайджана в отношении друг друга с обвинениями в нарушении прав человека, говорится в сообщении на сайте инстанции.

«Палата Европейского суда по правам человека, которой были переданы межгосударственные жалобы «Армения против Азербайджана» и «Азербайджан против Армении», уступила юрисдикцию Большой палате суда», — говорится в сообщении.

Большая палата состоит из президента суда, вице-президентов, президентов секций, а также национального судьи и судей, выбранных согласно жребию.

Армения обратилась с жалобой в конце сентября 2020 года, а Азербайджан – в конце октября 2020 года, сообщили в суде.

Решение о передаче жалоб на рассмотрение Большой палатой было принято 11 мая, стороны были об этом проинформированы и не высказали возражений, добавили в суде.

Minval.az