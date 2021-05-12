В Азербайджане за последние сутки выявлено 558 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 454 человека, скончались 13 человек.
Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане за последние сутки выявлено 558 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 454 человека, скончались 13 человек.
Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Дата: 2021/05/12 17:02
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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