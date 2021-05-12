Фонд «YAŞAT» подготовил видеоролик, посвященный памяти тех, кто отдал жизнь за Родину.
Фонд «YAŞAT» подготовил видеоролик, посвященный памяти тех, кто отдал жизнь за Родину.
Дата: 2021/05/12 12:23
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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