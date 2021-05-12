Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в Карабах с президентом Ильхамом Алиевым.

В публикации говорится:

«Дорогие сестры и братья!

С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN».

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Minval.az