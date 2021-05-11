Восстановлена деятельность пограничных застав на границе с Исламской Республикой Иран, начата охрана части Лачинского района, а также Зангиланского и Губадлинского районов на государственной границе с Арменией.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПС Майя Шарифова.

Она отметила, что за последние два месяца уже начали действовать 10 воинских частей, а до конца мая будут созданы еще 6 новых воинских частей.

По словам М.Шарифовой, в военной операции «Железный кулак», проводимой под руководством верховного главнокомандующего, личный состав ГПС принимал активное участие:

«Наши героические воины подняли государственный флаг на Худаферинском мосту, в городе Зангилан, поселке Агбенд, на высотах Шукюратан и Бартаз. Пограничники участвовали в боях, были раненые и погибшие», — цитирует Шарифову АПА.

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