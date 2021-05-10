Российская вакцина «Sputnik V» завоевывает все больше популярности в мире, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хотел бы выразить благодарность за оперативное решение вопроса поставки вакцины «Спутник V» в Азербайджан, как мы с Владимиром Владимировичем говорили, и сроки все выдержаны, слово сдержано», — сказал Алиев, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Президент добавил: «Хотел бы поздравить еще раз с такой прекрасной вакциной, которая сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире. И то, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой».

Алиев также коснулся темы статуса наблюдателя России в Движении неприсоединения. «Я, думаю это было бы совершенно естественно, чтобы этот статус Россия получила бы во время нашего председательства. И мы со своей стороны делаем все, чтобы так и случилось», — подчеркнул президент Азербайджана, слова которого приводит «Интерфакс».

Minval.az