Вопросы создания транспортного хаба на Южном Кавказе могут стать основой для улучшения отношений Баку и Еревана, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что совместная работа по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося в свое время конфликта создает для этого оптимальные рамки», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

«Люди должны почувствовать — этот процесс происходит — реальное улучшение «на земле». Три вице-премьера — России, Азербайджана и Армении — в рамках созданной лидерами трех стран рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностью лидеров о разблокировании всех экономически и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Это потенциально очень серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки», — добавил министр.

Minval.az