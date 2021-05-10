Вопросы, связанные с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, планирует обсудить в Баку российская делегация, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволят подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Лавров выразил надежду, что в ходе визита в Баку российской делегации удастся обсудить все вопросы, которые возникают в двусторонних отношениях России и Азербайджана, «чтобы максимально добросовестно, скрупулезно» выполнять договоренности президентов двух стран.

Minval.az