Госструктуры России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска вакцины «Спутник V» на территории республики, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане (…) производство этой вакцины», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

«Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидается еще более значительная партия», — отметил он.

Minval.az