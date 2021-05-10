Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что карабахский конфликт урегулирован.

«Я неоднократно после войны говорил и сейчас хочу повторить, что карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан решил этот вопрос самостоятельно, и на поле боя и на за столом переговоров», — сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, на территории Азербайджана нет территориальной единицы как Нагорный Карабах.

«Конфликт решен и считаю, что нет необходимости возвращаться к этому вопросу. Если кто-то считает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, то это его проблемы», — цитирует его «Интерфакс».

Президент добавил, что такой подход является рискованным. «Если конфликт не урегулирован, то как он должен быть решен? Получается, что заявление от 10 ноября утратило сил? Я этого никак не могу понять. 10 ноября де-факто был подписан документ об урегулировании конфликта. Это не документ о прекращении огня, как некоторые пытаются его представить. Пусть откроют и посмотрят, сколько в этом документе статей. Про прекращение огня там написано только в одном пункте», — подчеркнул Алиев.

Глава государства отметил, что в документе также есть пункты, касающиеся открытия коммуникаций. «Если конфликт не урегулирован, то об открытии каких коммуникаций может быть речь? Если конфликт не урегулирован, то зачем встречаются вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ, о чем-то договариваются», — сказал президент.

Minval.az