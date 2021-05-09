Нестабильные погодные условия, наблюдаемые в северо-западном регионе Азербайджана, привели к негативным последствиям, сообщает АПА.

На территории Балакенского и Загатальского районов региона установилась дождливая погода с сильным ветром. В результате сильного ветра на территории села Газбина Балакенского района и села Маков Загатальского района были повалены крупные деревья.

Из-за обрыва электропроводов возникли перебои в подаче электроэнергии в ряде населенных пунктов обоих районов.

Из-за перекрытия дороги поваленным деревом в селе Маков Загатальского района временно приостановлено движение транспорта в близлежащие села. В короткие сроки после очистки дороги движение автомобилей было восстановлено.

Перерывы в подаче электроэнергии были устранены к вечеру.

В настоящее время в регионе сохраняется дождливая погода.

Minval.az