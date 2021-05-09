Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в поддержку выполнения резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.

«Ежегодно 9 мая отмечается как День Победы над фашизмом во Второй мировой войне. По сути, это победа всех пострадавших от Второй мировой войны, нацизма, расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Вместе с тем, к сожалению, сегодня мировая общественность наблюдает тенденции подъема нацизма в Армении. Одним из примеров этого является возведение в столице Армении памятника Гарегину Тер-Арутюняну, служившему немецким фашистам палачу и предателю по прозвищу Гарегин Нжде. Бывшая правящая Республиканская партия Армении также предпринимала шаги для увековечения памяти такого неоднозначного националистического политика, как Гарегин Нжде, сотрудничавшего с Третьим рейхом.

Генассамблея ООН приняла резолюцию “Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. В резолюции Генассамблея выразила глубокую обеспокоенность героизацией в той или иной форме бывших членов движения нацизма, неонацизма и организации «ВАффен СС», в том числе возведение памятников и мемориалов, проведение массовых демонстраций с целью пропаганды нацистского прошлого, движения нацизма и неонацизма, пропаганда боровшихся с антигитлеровской коалицией и сотрудничающих с нацистским движением лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности, путем объявления или попытки объявления их участниками национально-освободительных движений, увековечиванием их имен, называя в честь них улицы.

Несмотря на это, Министерство обороны Армении даже учредило медаль имени Гарегина Нжде для награждения военнослужащих и гражданских лиц.

В вышеназванной резолюции видно, что ООН выражает серьезную обеспокоенность возведением памятников, которые могут оказать негативное влияние на общество путем пропаганды нацизма, новых форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Мировая общественность наблюдает это в увековечении памяти Гарегина Нжде в столице Армении, Ереване.

Еще раз выражаем нашу обеспокоенность высоким уровнем пропаганды нацизма в армянском обществе со стороны армянского политического руководства, призываем все международные правозащитные организации предпринять необходимые шаги для прекращения такой деятельности, направленной против человечности», — говорится в заявлении.

Minval.az