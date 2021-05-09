Сегодня, в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, более 450 миротворцев приняли участие в торжественном митинге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное мероприятие началось с выноса знамени Победы, оригинал которого был водружен на крыше здания рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года военнослужащими Красной Армии, Государственного флага Российской Федерации, а также с просмотра видеопоздравления Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Сергея Шойгу личному составу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

В ходе торжественного митинга с поздравительным словом перед военнослужащими выступил командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Герой России генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«День Победы – это день всеобщего триумфа, народной гордости и вечной памяти воинов-освободителей», — сказал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. «Для нас, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, немеркнущий подвиг солдат и командиров Великой Отечественной войны является примером мужества, героизма и беззаветной преданности Отечеству, важнейшим вектором, направляющим воспитание патриотов нашей Родины на традициях поколения Победителей», — добавил он.

Затем все присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

В ходе митинга 20 военнослужащих были награждены ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации и почетными грамотами за образцовое выполнение служебных обязанностей.

После окончания торжественного мероприятия, с праздничным концертом для миротворцев выступили артисты ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил. Программу праздничного концерта составили танцы, песни и стихотворения военных лет.

Minval.az